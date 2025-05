Após escândalo, Lula nomeia novo ministro

O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir como Ministro, após a saída de Carlos Lupi.

O novo ministro da Previdência Social foi anunciado nesta sexta-feira (2), depois de Lupi pedir demissão. Wolney foi deputado federal pelo PDT de Pernambuco por cinco mandatos e era o número dois do ministério desde o início do atual governo. Como secretário-executivo, ocupava o segundo cargo mais importante na hierarquia do Ministério, atrás apenas do próprio Ministro.

A saída de Lupi se deu devido o escândalo de fraude nos benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INS), que pode ter desviado até R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.