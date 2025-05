Mulher denuncia o marido por agressão por causa da louça suja

Uma mulher chamou a Polícia Militar, nesta sexta-feira (2), em Itupeva, depois que, segundo ela, o marido a agrediu por conta da louça, que não havia sido lavada. Ele foi preso por violência doméstica.

A vítima estava em casa com o marido, quando iniciaram discussão por conta de alguns pratos sujos, na pia. A situação evoluiu para agressões, com a vítima levando socos no braço.

Com a chegada da PM, o marido negou as agressões. Conduzido ao Plantão Policial, ele foi ouvido pelo delegado, assim como a vítima - antes ela passou por atendimento médico em uma unidade de saúde.