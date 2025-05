Circuito Sesc de Artes 2025 começa neste sábado

A música está na apresentação da DJ Bayo, multiartista de Bauru. Seu setlist mistura elementos da cultura preta com sonoridades contemporâneas e alternativas. O samba é celebrado no espetáculo musical Hoje Tem Samba, de Aninha Barros e Grupo Samba D'Aninha, de Piracicaba. A cantora interpreta clássicos do gênero e canções de seus álbuns, incluindo Neguinha, presente de Moacyr Luz.

O teatro marca presença com a peça Bitita – Para Não Esquecer, da Cia. Cênica, de São José do Rio Preto. Inspirada no livro Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus, a peça acompanha a infância de Bitita, uma menina preta da periferia com uma visão de mundo particular. A narrativa levanta questões sobre a infância e a construção de um futuro melhor.