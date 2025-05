Com céu aberto, Jundiaí continuará com manhãs e noites mais frias

Jundiaí vem tendo, nos últimos dias, o famoso céu de Brigadeiro. E sem a presença de nuvens, a tendência é de amplitude térmica maior, que é a diferença entre as temperaturas mínima e máxima em um mesmo dia. As manhãs e noites mais frias e as tardes mais quentes vão continuar por enquanto neste outono. E Jundiaí já até teve o recorde de frio do ano, com 11,9°C na quarta-feira (30).

Quem não tem teto

Em Jundiaí, sempre que as temperaturas ficam abaixo de 13°C, os acolhimentos a pessoas em situação de rua são intensificados, a fim de evitar tragédias relacionadas ao frio. Segundo a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads) de Jundiaí, o município realiza anualmente a ação emergencial “Noites Frias”, coordenada pelo Centro Pop e desenvolvida em articulação com as Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras, responsáveis pelos serviços de abordagem social e de acolhimento institucional.

Ao longo do ano passado, foram feitos em média 715 atendimentos mensais a pessoas em situação de rua, considerando que uma mesma pessoa pode ser abordada diversas vezes ao longo do mês. A Ugads ressalta que está preparada para atuar sempre que as temperaturas caem abaixo desse limite, mesmo antes do início oficial da ação “Noites Frias”, que neste ano de 2025 terá início em 2 de junho.

Daqui em diante