Olhar ao centro: liderança do PSB avalia candidatura estadual

O lançamento da pré-candidatura do Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ao Governo do Estado de São Paulo durante a convenção do PSB no dia 26 trouxe o primeiro nome que deve entrar na polarização política de disputa entre esquerda e direita, sendo esta última representada provavelmente pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Mas para o professor Oswaldo Fernandes, membro do PSB, presidente de honra e principal liderança do partido em Jundiaí, esta classificação não faz mais sentido. “Hoje a disputa política pede um olhar mais ao centro”, considerando, destacando que nem para um lado ou outro e nem para o Centrão, também famigerado. “Tem que estar alinhado com as necessidades da população”, diz.

Em relação ao nome do atual ministro para a disputa, ele acredita que é uma forte opção para ‘furar as bolhas’ e alcançar novos grupos. “Márcio França consegue transitar entre camadas, consegue chegar até mesmo aos que se consideram de direita. Será uma candidatura moderna e cosmopolita”, avalia, ressaltando ainda que é cedo para imaginar o cenário. “Hoje temos Geraldo Alckmin como vice de Lula e assim deve permanecer”, afirma, lembrando que o ex-governador tinha justamente Márcio França como seu vice. Hoje ambos estão no PSB e vice-presidente é nome que aparece com força para o cadeira no Palácio dos Bandeirantes, ideia inicialmente refutada por professor Oswaldo.