Avô que violentou sexualmente a neta é preso em Jundiaí

Um homem de 48 anos, condenado por estuprar a própria neta, criança, no Rio Grande do Norte, foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, em Jundiaí, nesta terça-feira (29). Ele vinha se escondendo em Jarinu.

Os GMs Edvaldo, Maicon e Mikael, com o K9 Red, supervisionados pelo subinspetor Daniel, faziam patrulhamento pelo bairro Vale Azul, quando foram informados via rede de rádio que um estuprador de vulnerável l, procurado pela Justiça, estava transitando de carro pela avenida Umberto Cereser, saindo de Jundiaí, sentido Jarinu.

De posse das características do veículo, os guardas passaram a procurar e se depararam com ele.