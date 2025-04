Reserva de ingressos em eventos para famílias do CRAS é aprovado

A sessão ordinária desta terça-feira (29) teve clima descontraído tanto com público quanto entre vereadores. A maior participação popular foi de pessoas ligadas à instituição Teia Down, que foi reconhecida como de utilidade pública através do Projeto de Lei (PL) nº 14666/2025. A manhã também foi marcada pela derrubada do veto do prefeito ao PL nº 13169 e aprovação de outros quatro projetos.

Os trabalhos começaram com a votação sobre o veto do prefeito à proposta de autoria do vereador Cristiano Lopes (PP) que cria uma contribuição voluntária às entidades sem fins lucrativos que atuam na causa animal. Com 12 votos contra, os vereadores derrubaram o veto. “Este projeto viabiliza a participação popular, seja através de uma contribuição que pode vir no IPTU, em conta de água. Apesar de ter sido considerado inconstitucional, de maneira equivocada, não estamos criando nada novo. Esta doação vai para um fundo do bem-estar animal que já existe”, esclareceu o autor.

Na sequência, os vereadores adiantaram a pauta para votar o PL que declarou de utilidade pública o Núcleo de Atendimento e Suporte à Pessoa com Síndrome de Down - Teia Down, de autoria do colegiado de vereadores e aprovado por unanimidade. Este foi um dos momentos de maior descontração da sessão, com aplausos após a votação. Boa parte dos vereadores aproveitou a pauta positiva e fez seu discurso sobre o trabalho da instituição e o apoio à comunidade atípica.