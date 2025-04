Carros batem na marginal do Rio Jundiaí e trânsito é caótico

Dois carros bateram na marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista, no sentido Jundiaí -Várzea, na tarde desta terça-feira (29). O acidente aconteceu pouco depois do motel, próximo ao radar, antes do viaduto dos Emancipadores.

Um dos veículos, um Corsa, ficou bastante destruído. Vários motoristas pararam para ajudar os ocupantes dos dois carros.

A Polícia Militar foi acionada, assim como agentes de trânsito. Por conta do acidente, um grandes congestionamento se formou na via e perdura até o momento (16h50).