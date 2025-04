Projeto de Hospital é apresentado ao Ministério da Saúde

O vereador Tiago da El Elion (PL) foi para Brasília buscar emendas parlamentares para saúde e educação. Ele não detalhou os pedidos, mas disse, nas redes sociais, que já teve boas respostas e só irá ‘cantar vitória’ quando o recurso estiver na conta da prefeitura.

O parlamentar destacou ainda que é a segunda vez em três meses que vai até a capital brasileira e rebateu críticas que recebeu nas redes sociais sobre não resolver por telefone ou online: “Tem muitas portas que conseguimos acessar só presencial, batemos na porta de vários deputados e fomos bem atendidos”. Também fez questão de destacar que fez a viagem com recursos públicos. “Estada, comida, voo, nada com o dinheiro público, tudo do nosso bolso”.

Congresso Estadual do PSB lança nomes em SP

O Congresso Estadual do PSB, realizado neste sábado (26) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) lançou Márcio França para sua pré-candidatura ao Governo do Estado. O atual ministro do Empreendedorismo deixa sua cadeira de presidente do partido no Estado paulista e quem assume é seu filho, o deputado estadual Caio França. Aos 33 anos, o filho do ministro teve como nome de consenso para conduzir o partido nos próximos anos. A renovação deve ser a marca deste ano nos nomes que comandam o PSB: João Campos deve ser o presidente nacional. A confirmação virá em reunião do partido no próximo mês.