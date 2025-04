Ingressos ao CRAS e alteração do Estatuto da Gestante em pauta

Mais assuntos

A sessão tem ainda em pauta o veto do prefeito ao PL nº 13.169/2020, que criaria a contribuição voluntária às entidades sem fins lucrativos com atuação na causa animal.

A proposta foi aprovada pelos vereadores no dia 18 de março deste ano, mesmo com parecer ilegal e inconstitucional por versar sobre ato de gestão, de competência do Poder Executivo.