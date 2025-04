Fãs de Jundiaí se preparam para show histórico de Lady Gaga

A cantora Lady Gaga volta ao Brasil após 13 anos e promete um espetáculo histórico em solo carioca. O show gratuito será realizado no dia 3 de maio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e deve atrair um público estimado em mais de 1,6 milhão de pessoas. Entre os fãs que marcarão presença no evento estão jundiaienses que já organizam suas viagens para acompanhar de perto a apresentação da artista.

Para Itallo Almeida, a apresentação é a chance de viver o que não pôde no show da Madonna, também realizado em Copacabana no ano passado. “Me arrependi de não ter ido. Quando anunciaram a Lady Gaga, decidi que não perderia. Vou de excursão: saio de Jundiaí na madrugada de sexta e volto duas horas após o show. Vai ser uma aventura”, afirma.

Juliana Malachias, por outro lado, admite que a viagem tem mais a ver com o evento em si do que com a artista. “Vi o show da Madonna pela TV e fiquei impressionada com a estrutura. Quando soube do show da Gaga, aceitei o convite de um amigo que mora no Rio. Não sou super fã dela, mas quero viver essa experiência. Se fosse a Beyoncé, aí sim eu estaria surtada”, brinca.

De acordo com a Riotur, a apresentação da Mother Monster deve movimentar R$ 600 milhões na economia local — 27% a mais do que o show de Madonna em 2023. Fãs já fazem selfies em frente à estrutura do palco, que toma forma em Copacabana.