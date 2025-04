Defesa Civil alerta para início de semana com chuva forte

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a passagem de uma frente fria que trará chuvas para todo o estado a partir das primeiras horas desta segunda-feira (28). Depois de um fim de semana com menos chuva, o paulista enfrentará um início de semana com tempestades em algumas regiões, inclusive com queda de raio e vento forte.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE), haverá condição para acumulados significativos, principalmente na Região Metropolitana da Capital e no Litoral Norte. Nestes locais, a chuva virá na forma de temporais generalizados, a partir do período da tarde.

Na demais regiões do estado também haverá risco de ocorrência de temporais, mas de forma mais localizada e sem acumulados elevados. Contudo, não são descartados transtornos, como queda de árvores e alagamentos. Por essa razão, a Defesa Civil reforça os cuidados a toda população, principalmente as que moram em área de risco.