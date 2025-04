Jovens com supervisão familiar têm mais autocontrole

Quando se pensa no desenvolvimento do autocontrole, a professora Marina lembra de um dado interessante sobre a questão de gênero: “Ao desmembrar o autocontrole em duas dimensões, se observou que as meninas que estavam envolvidas com atos infracionais apresentavam mais características de impulsividade do que a necessidade de busca por sensações, enquanto que os meninos apresentavam características inversas. Ou seja, eles tinham mais necessidade de busca por sensações, queriam viver mais situações de excitação e de exploração intensa do ambiente. Nas meninas, os índices de impulsividade tinham conexão com questões da vinculação familiar, no plano da proximidade e de afetos. Nos meninos, a busca por sensações tinha relação com a supervisão dos pais”.

Impulsividade e busca por sensações

Os adolescentes foram classificados em quatro grupos, com base nas duas dimensões do autocontrole – a impulsividade e a busca por sensações: Alto Autocontrole (para aqueles que tinham baixa impulsividade e baixa busca por sensações), Baixo Autocontrole (alta impulsividade e alta busca por sensações), Impulsivos (alta impulsividade e baixa busca por sensações) e Buscadores de Sensações (baixa impulsividade e alta busca por sensações). A partir dessas classificações, foi analisada a relação dos adolescentes com seus cuidadores, considerando práticas parentais como vínculos familiares e supervisão parental. Em seguida, o grupo investigou possíveis variações no envolvimento dos adolescentes com delitos, levando em conta o tipo, a frequência e a prevalência de 14 categorias de crimes como brigas, porte de armas, pichação, furto, hacking e vandalismo.