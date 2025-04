Filho ameaça matar a mãe cadeirante e a chama de 'macaca velha'

Um homem foi preso após invadir a casa da irmã e da mãe - que é cadeirante - ameaçá-las e também chamar a mãe de "macaca velha". O caso aconteceu nesta sexta-feira (24), no Jardim América 3, em Várzea Paulista.

A irmã do suspeito telefonou para a Polícia Militar para pedir ajuda. Quando os agentes chegaram, ela contou que o irmão havia invadido sua casa - onde estavam também o marido e a mãe dela-, ofendeu e ameaçou de morte as duas, e depois se trancou num quarto do andar superior.

Além disso, ela também contou que a mãe tem uma medida protetiva a seu favor, contra o filho, o que é impedimento para que ele se aproxime dela.