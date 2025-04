Trem Intercidades é aposta para mobilidade, mas só em 2031

Com uma população de 843.514 habitantes, de acordo com dados do IBGE 2022, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) enfrenta diversos desafios, em especial em relação à mobilidade urbana. Apesar de contar com diversos modais, como linhas de trens que transportam passageiros e rodovias que estão entre as melhores do país, a circulação de moradores das sete cidades que compõem a RMJ é uma das pautas priorizadas nas reuniões entre prefeitos da região.

O último encontro foi em 31 de março e o tema esteve em destaque, com discussões sobre infraestrutura viária, transporte público e ações integradas para melhorar o deslocamento entre as cidades. "A Região Metropolitana de Jundiaí tem buscado caminhos conjuntos para melhorar a mobilidade entre os municípios. O diálogo entre as prefeituras é essencial para identificar as principais necessidades e definir estratégias que facilitem o dia a dia da população", destaca o prefeito de Jundiaí e presidente da RMJ, Gustavo Martinelli.

Para alcançar melhorias nas rodovias da região, ele esteve na Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), junto com o vice-prefeito Ricardo Benassi, para tratar projetos, entre eles a implantação de cinco transposições da Rodovia Anhanguera, a construção da ligação entre o prolongamento da Avenida dos Ferroviários e a Avenida Ipiranga, em Várzea Paulista — o que exigirá adequações na Linha Férrea —, além de melhorias como a instalação de passarelas na Rodovia Hermenegildo Tonoli, que liga Jundiaí e Itupeva.