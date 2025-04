Dança, história e resistência em cena no Mensagens de Moçambique

Serviço

Mensagens de Moçambique

Com Jorge Ndlozy

Data e horário: 26/04, sábado, às 19h

Local: Teatro do Sesc Jundiaí

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

À venda pelo site e nas bilheterias do Sesc