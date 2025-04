Homem bota a culpa na tia ao ser preso em Jundiaí

Um homem foi preso por adulteração de sinal identificador automotor e receptação, ao ser abordado por policiais militares na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (Estrada de Itatiba), a bordo de um Ford Fiesta furtado. Questionado, ele disse que não sabia que o veículo era produto de crime, e que havia comprado de sua tia, há oito meses.

Os PMs faziam operação de fiscalização de trânsito, quando pararam o veículo em questão, na região do bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. Durante a averiguação foi constatado que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), razão pela qual os policiais o informaram que seria necessária a presença de uma pessoa habilitada para a liberação do carro.

Porém, ao passarem para a averiguação do veículo, os militares descobriram divergências nos dados da placa e do chassi, descobrindo que se tratava de automóvel furtado em Mauá, em dezembro do ano passado, ou seja, há cinco meses.