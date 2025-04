PELA ORDEM

Jundiaí recebe comitiva da China

O Prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, recebeu nesta semana a comitiva da cidade-irmã Gaoyou, da China. O encontro foi para promover troca de experiências, apresentar projetos e mostrar o potencial do município em diversas áreas. “Fortalecer parcerias como essa abre portas para investimentos, boas práticas e novas possibilidades para a população. Jundiaí está pronta para se conectar ao mundo e seguir avançando com planejamento e visão de futuro”, destacou o gestor municipal.

Câmara de Itatiba aprova reajuste de 7,5% para servidores

Os vereadores de Itatiba aprovaram o Projeto de Lei nº 80/2025, que trata sobre a concessão de reajuste salarial para servidores do Legislativo Municipal, além do aumento do vale alimentação e do auxílio refeição. O reajuste salarial previsto no projeto, de 7,5%, tem o objetivo de compensar parcialmente as perdas inflacionárias acumuladas no período, com base nos índices oficiais de inflação. Da mesma forma, a atualização dos benefícios de vale alimentação e auxílio refeição visa acompanhar o aumento dos preços dos alimentos observado nos últimos meses.

Várzea abre consulta pública para orçamento

A Prefeitura de Várzea Paulista iniciou consulta pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. A iniciativa faz parte do projeto “Fala Várzea Paulista – A cidade do futuro que você quer”, que busca envolver a população no planejamento e no desenvolvimento do município. Os moradores têm até o dia 30 de maio de 2025 para responder ao formulário disponível no site fala.varzeapaulista.sp.gov.br ou em equipamentos públicos da cidade. As sugestões também podem ser enviadas por e-mail: fala@varzeapaulista.sp.gov.br.