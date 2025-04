Meia do Galo sofre lesão grave e só volta aos gramados em 2026

Mais um meio-campista do Paulista rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e só volta aos gramados no ano que vem. Desta vez, o meia Filipinho - que vinha sendo um dos principais destaque do time jundiaiense na reta final da Série A4 -, será desfalque do Galo até 2026.

Em fevereiro deste ano, o Paulista perdeu o meia Thomas Lamin pela mesma lesão no joelho - ele também só deve voltar a jogar em 2026.

Filipinho se lesionou no jogo de volta da semifinal da Série A4, na vitória por 3 a 0 contra o Nacional-SP, no Estádio Dr. Jayme Cintra, que garantiu o acesso do time jundiaiense à 3ª Divisão Estadual na próxima temporada. Além do LCA, o atleta também foi diagnosticado com ruptura intersticial do ligamento colateral medial e lesão intersticial do menisco medial. O tempo médio de recuperação é de 9 meses, sendo necessário cirurgia.