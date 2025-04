Equipe de Jundiaí vence a maior competição mundial de robótica

“Essa conquista é motivo de grande orgulho para o Sesi-SP, para Jundiaí e para todo o Brasil. A equipe Heroes mostra que o investimento em educação de qualidade e em robótica transforma vidas e forma cidadãos preparados para os desafios do futuro”, destaca Alexandra Salomão Miamoto, Gerente Regional do Sesi-SP de Jundiaí.

A equipe Heroes, formada por estudantes do Sesi Jundiaí, acaba de fazer história ao conquistar o título de campeã mundial da First Lego League (FLL), considerada a maior competição de robótica educacional do mundo. O torneio foi realizado em Houston, Texas (EUA), e reuniu 160 equipes de 55 países, tornando o feito ainda mais expressivo para os jovens brasileiros.

Durante a competição, os alunos apresentaram um projeto criado por toda a equipe, além de participar de desafios técnicos com robôs programados por eles. A performance impecável levou os jurados a concederem o prêmio máximo do evento, reconhecendo o desempenho exemplar da equipe em todas as categorias avaliadas.

Inovação subaquática: a solução dos jovens de Jundiaí

Na modalidade First Lego League (FLL), que desafia estudantes de 9 a 15 anos a resolverem problemas da sociedade com base no conceito STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), três escolas do Sesi-SP garantiram vaga: em Jundiaí, a Heroes; Barra Bonita, a Biotech; e Igaraçu do Tietê, a Wise Foxes.

A equipe Heroes, de Jundiaí, criou o SmartReef, um equipamento automatizado para otimizar a extração de corais invasores no fundo do mar — um problema ambiental cada vez mais urgente.