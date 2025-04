Mais de 20 mil pessoas comemoram os 21 anos do Parque da Cidade

O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, destacou a importância ambiental do espaço. “O Parque da Cidade representa a preservação dos recursos hídricos de Jundiaí, contribuindo para os altos índices de saneamento do município. Por isso, a DAE Jundiaí tem o compromisso de manter os parques como locais de lazer e qualidade de vida para a população”, afirmou.

A DAE Jundiaí, responsável pela administração do parque, preparou a programação para todas as idades. O público aproveitou brinquedos infláveis, feira de artesanato do programa Jundiaí Feito à Mão, pipoca, algodão doce, pintura facial, oficinas circenses, praça de alimentação com food trucks, passeios gratuitos de caiaque, apresentação do Canil da Guarda Municipal, entre outras atividades.

O prefeito Gustavo Martinelli também participou da comemoração. “Vim prestigiar o aniversário de 21 anos do Parque da Cidade, que além de ser uma área de lazer essencial para Jundiaí, cumpre um papel fundamental na proteção da nossa represa. O parque foi concebido com esse propósito. Faço questão de estar presente, não só nas comemorações, mas também no dia a dia. Hoje, além da celebração, reforçamos a importância da preservação ambiental. Trouxe minha família para aproveitar esse dia especial, com lazer, convivência, artesanato, food trucks e diversas atividades para todos”, destacou.

Entre os visitantes estava a psicopedagoga Michelly, de 40 anos, que curtiu o evento com o marido, o filho Benício, de 2 anos, e o enteado Pedro, que está morando em Jundiaí há uma semana. “A festa está maravilhosa! Morávamos em São Paulo e não tínhamos essa oportunidade lá. Aqui em Jundiaí nos reencontramos como família. Amo o Parque da Cidade e sempre o frequentamos. Adoramos a natureza, o pé no chão — isso faz toda a diferença para as crianças”, comentou.