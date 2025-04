Número do efetivo da Defesa Civil de Jundiaí aumenta 50%

A Defesa Civil de Jundiaí teve um importante reforço no efetivo da corporação, aumento de 50%, ampliando a capacidade de resposta da equipe em situações de emergência e ações preventivas. “Com o aumento do efetivo e uma equipe melhor equipada ganhamos em eficiência, principalmente quando recebemos chamados de ocorrências que demandam uma pronta resposta”, destaca o coordenador da Defesa Civil, Coronel João Osório Gimenez.

Também para melhoria e modernização do órgão, novos equipamentos foram destinados à Defesa Civil, a fim de que haja respostas mais rápidas em situações de emergência. De acordo com Coronel Gimenez, os equipamentos vão garantir mais agilidade e organização no atendimento das ocorrências. A ideia é deixar a estrutura do órgão mais funcional, permitindo maior articulação com os demais órgãos envolvidos nas ações de Defesa Civil.

“O investimento em prevenção e a resposta rápida fazem toda a diferença em momentos críticos, e essa ampliação vem para garantir ainda mais eficiência nos nossos serviços”, pontou Gimenez.