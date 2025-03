Defesa Civil de Jundiaí recebe equipamentos de prevenção

A Prefeitura de Jundiaí recebeu novos equipamentos, entregues pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, para reforçar a prevenção e a resposta a desastres naturais. A iniciativa atende a um pedido do prefeito Gustavo Martinelli, que solicitou o reforço para ampliar a capacidade do município diante de situações de emergência.

“Nosso compromisso é proteger a população e minimizar os impactos de eventos climáticos extremos. Com esses novos equipamentos, a Defesa Civil poderá atuar com ainda mais eficiência na prevenção e no atendimento a emergências,” destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Os materiais recebidos são essenciais para ações preventivas e operacionais em casos de desastres, como enchentes e deslizamentos. A solicitação foi feita após os eventos climáticos intensos registrados no final de 2024, quando fortes chuvas atingiram a cidade, resultando em deslizamentos e vítimas fatais.