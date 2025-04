Mulher apanha em praça pública: 'você não está solteira'

A mulher conseguiu se desvencilhar e, enquanto voltava para cada, foi alcançada por ele, que voltou a agredi-la - ele a jogou no chão, lhe causando lesões pelo corpo, conforme atestado posteriormente em laudo clínico no hospital.

A PM foi acionada e enviou uma equipe até a casa da vítima. Ela contou aos policiais que por volta das 3h encontrou o ex-namorado na praça e eles passaram a discutir, momento em que ele a questionou sobre o que fazia no local, uma vez que não estava solteira. Em seguida, ele então a agrediu com socos e chutes.

Uma mulher denunciou o ex-namorado por agressão na madrugada deste sábado (20), em plena Praça Pública do bairro Portal Santa Fé, em Itupeva. Enquanto chutava e dava socos na vítima, ele tentava aparentemente convencê-la de que ela não estava solteira, ou seja, nao estava livre dele. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o ex-namorado.

A PM foi acionada e localizou o ex-namorado ainda na praça. Ele negou as acusações, informando que estava em outro relacionamento. Contudo, foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência só pode ser apresentadas após as 8 horas, quando a vítima recebeu alta do hospital.

O ex-namorado foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.