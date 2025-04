Mulher foge para a rua despida e com o filho no colo em Jundiaí

Uma mulher correu despida para a rua, segurando uma criança no colo, para fugir do marido que estava lhe agredindo dentro de casa com socos e chutes, no início da madrugada desta segunda-feira (21), na Vila Maringá, em Jundiaí. Uma viatura da Guarda Municipal passava pelo local e foi acionada por vizinhos. O marido foi preso.

Os GMs faziam patrulhamento, quando avistaram uma aglomeração, em que as pessoas passaram a gritar por socorro para uma mulher sendo agredida.

Quando os agentes se aproximaram da casa, a vítima saiu correndo para rua, despida, e com o filho do casal no colo. Ao se aproximarem dela, os guardas perceberam um inchaço no queixo, que ela afirmou ser em decorrência de um chute dado pelo marido.