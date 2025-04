Grupo de Dor Crônica auxilia pacientes na UBS Jundiaí Mirim

No início, eram três pessoas. Hoje, em média, 20 participam. A maioria tem queixa de dores na coluna e nos joelhos. O encaminhamento é feito pela equipe de saúde da Unidade.

A gerente da UBS, Ana Isabel Salgado Rivière, explica que o grupo tem como foco auxiliar a redução dos danos causados pelo enfraquecimento muscular ocasionado por determinadas doenças e pela idade. “Esse trabalho possibilita, juntamente com a melhoria nas dores, a diminuição do risco de quedas e a prevenção e a promoção da saúde. Muitos voltam a fazer atividades simples que há tempos não faziam, obtendo bem-estar”, destacou.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jundiaí Mirim está melhorando a qualidade de vida de pacientes com o Grupo de Dor Crônica. Os encontros são semanais e reúnem homens e mulheres, de diferentes idades, unidos pela vontade de voltar a fazer atividades simples do dia a dia.

“A cada encontro, fazemos exercícios voltados para o fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio e coordenação motora. Além disso, no grupo, possibilitamos a socialização. Muitos pacientes moram sozinhos e somente saem de casa para ir ao supermercado, por exemplo. Na atividade, eles conversam, se divertem e, assim, evitam a depressão e as demais questões relacionadas ao isolamento social”, enfatizou a fisioterapeuta Lunia Duarte, da equipe emulti da região.

Os resultados são destacados pelos usuários, como a aposentada Sônia Manzzini, que convive com dores no joelho. “Gosto muito, porque é uma fisioterapia que faço perto da minha casa. Os exercícios passados têm me ajudado bastante, evitando que eu fique atrofiando.”

Quem também salientou os benefícios foi o auxiliar de produção Luiz Simão. “Devido a uma hérnia, eu fui encaminhado e tem me ajudado, pois eu não abaixava. Agora, consigo fazer coisas que não fazia”, observou.