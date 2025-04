Mulher é resgatada na Serra após fraturar a fíbula fazendo trilha

Uma mulher precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer fratura na fíbula enquanto fazia trilha a pé com amigos neste sábado (19), na Serra do Japi.

A vítima estava com quatro amigos na Serra, quando sofreu o acidente. Os amigos chegaram a carrega-la por uma parte do percurso de volta, mas por conta do cansaço precisaram pedir socorro aos Bombeiros. "A missão, que consistiu no resgate de uma vítima em local de difícil acesso, exigiu a superação de aproximadamente 2 quilômetros de trilha sob condições meteorológicas adversas, com presença de chuva e terreno instável. A atuação da equipe foi marcada pela aplicação precisa da técnica de salvamento terrestre, utilizando a maca de "cabo da vida", o que demandou conhecimento técnico e preparo físico", informou a Corporação.

Os bombeiros que participaram do resgate foram o cabo Gabriel, soldado Machado e soldado de 2ª Classe Castro.