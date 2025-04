Cinco latinhas de cerveja saem caro para motorista

Os GMs faziam abordagens a suspeitos pelo bairro, quando um veículo Fiat Uno, em trânsito, parou na via. O condutor ao avistar a viatura deu marcha ré e tentou se evadir.

Um motorista bêbado foi preso depois de realizar manobra brusca e ser parado por guardas municipais no bairro São Roque da Chave, em Itupeva. Após a prisão ele ganhou a opção de pagar a fiança, o que o fez, sendo posto em liberdade.

Ele confessou que havia bebido e que tinha tomado apenas cinco latas de cerveja.

Conduzido ao Plantão Policial, ele foi preso em flagrante.

Com base na lei, o delegado arbitrou fiança no valor de R$ 3 mil, que foi paga, resultando no alvará de soltura para responder em liberdade.