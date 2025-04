Vereadores de Itupeva liberam reajuste somente para servidores

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (16), os vereadores de Itupeva aprovaram o reajuste salarial dos servidores públicos municipais em 3,14%, valor que corresponde à inflação registrada no último ano. Os parlamentares itupevenses também votaram e reprovaram a criação de cargos na cidade e aumento do subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários. Todos os assuntos estavam sendo tratados no Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 658, que teve uma emenda supressiva e outra modificativa, sendo estas aprovadas por nove votos a dois, sendo que apenas César Farali e Osvando, ambos do MDB, foram contra.

O vereador Jota Júnior (PL) foi o primeiro a se pronunciar sobre o projeto, destacando a importância das matérias tratadas e os pontos polêmicos. “Não desconsidero que o município tenha que suplementar os cargos para tornar a máquina pública mais operacional. No entanto, penso que o Executivo pode elaborar um projeto de reforma administrativa, enviar para esta Casa justificando devidamente os cargos que serão criados e chamar (servidores) de concurso, que estão esperando”, disse, lembrando que o município vive um momento financeiro delicado e que o projeto apresentado pela equipe do prefeito Rogério Cavalin (MDB) não traz a devida justificativa para aumentar subsídios e criar cargos.

Já o vereador Ezequiel Alves (PSD) fez questão de ressaltar que a emenda supressiva foi necessária porque dentro do PLC estava contemplada também o aumento de subsídio ao prefeito, vice e secretários. “Não pode. Esta lei tem que ser de iniciativa da Câmara”, explicou, ainda enviando recado para Cavalin. “O prefeito tem que cuidar da sua assessoria, não pode enviar um projeto desta maneira. Precisa observar. O senhor está assinando, precisa receber melhor orientação”.