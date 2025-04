Cultura abre inscrições para cinco roteiros de caminhadas

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para as Caminhadas Mediadas a bens culturais do Município. Atualmente, estão disponíveis cinco roteiros de caminhadas com mediação da equipe do Departamento de Patrimônio Histórico da Unidade: Centro Histórico – Patrimônios Culturais da Colina, Vila Arens e a Industrialização, Arquitetura Sacra: do Período Colonial ao início da República, e a do Espaço Expressa – Arqueologia das antigas Oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, além da Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra em Jundiaí.

As edições para grupos escolares e demais segmentos com grande número de participantes estão programadas ao longo da semana. Já as opções aos sábados são destinadas a interessados em geral. As inscrições para ambas as opções estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário on-line.

Com exceção da Rota Afro, que vai das 8h às 13h e tem itinerário a pé e com ônibus gratuito fornecido pela Prefeitura, todas as demais caminhadas contêm itinerário integralmente a pé e duração média de três horas, das 9h às 12h.