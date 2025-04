Homem invade a casa da ex, expulsa ela e faz barricada com a cama

Um homem foi preso por descumprir de medida protetiva, violência doméstica e lesão corporal, na madrugada desta quinta-feira (17), após invadir a casa dela, no Jardim América 3, em Várzea Paulista, e agredi-la e expulsa-la de sua própria casa. A Polícia Militar precisou utilizar um taser (arma de choque) para contê-lo e fazer a prisão.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e, chegando no local, os policiais se depararam com a vítima do lado de fora da casa, na companhia do filho e bastante assustada.

Ela relatou que estava na residência, quando o ex-marido - contra quem está protegida por medida protetiva -, invadiu, a agrediu e a colocou para fora de casa. Ainda segundo ela, ele estava bastante nervoso e sob efeito de álcool ou drogas.