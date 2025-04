Ladrões revelam por que Jundiaí é a 'queridinha' dos criminosos

Os ladrões da Capital escolheram Jundiaí para praticar seus roubos. Quando não são de caminhões e cargas, são de outros produtos, sempre se utilizando das facilidades que a cidade proporciona. Nesta quarta-feira (16) um trio de Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, foi preso por guardas municipais suspeito de furto a farmácias na cidade. Em conversa com os GMs, eles revelaram porque escolheram Jundiaí e a razão de muitos roubos e furtos estarem ocorrendo na cidade.

"Segundo eles, Jundiaí foi escolhida por ser uma cidade com grande poder econômico e as farmácias estarem sempre abastecidas com grande quantidade de medicamentos de alto custo, por exemplo o Ozempic (usados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade)", disse um agente policial. "Além disso, eles também comentaram que existe uma certa facilidade de fuga por conta das rodovias e pelo fato de Jundiaí estar próxima da capital".

Recentemente a PM também prendeu suspeitos de roubo e farmácias em Jundiaí e a Polícia Civil também.