Guardas de Jundiaí fazem capacitação para atuar na Ronda Rural

A Guarda Municipal de Jundiaí concluiu o curso de capacitação e formação dos integrantes que irão compor o Grupamento de Policiamento Rural da cidade. Ao todo, 12 guardas participaram da capacitação com especialistas em diversos segmentos ligados às regiões rurais, como agronegócio, turismo e produção rural, policiamento comunitário, fauna e flora, além de atendimento, manejo e socorro de animais silvestres, entre outros temas.

O comandante da GMJ, Cássio Nicola, destacou que o patrulhamento irá proporcionar uma aproximação ainda maior com os produtores rurais, facilitando as rondas nessas áreas. “É importante que os guardas conheçam tudo o que nossa área rural oferece além da agricultura. Não basta apenas saber onde estão localizadas essas regiões, mas sim compreender sua diversidade e potencial. Este curso foi pensado justamente com esse objetivo, e por isso convidamos especialistas para compartilhar seus conhecimentos”, explicou.

A abertura das palestras foi feita pela gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo do município, Marcela Moro, com o tema “Agroturismo e suas características”. “O patrulhamento rural na cidade é uma ação extremamente importante para o fortalecimento do nosso agronegócio e para o nosso turismo rural. Hoje, Jundiaí possui nove Rotas Turísticas formalizadas e uma em processo de formalização. Destas, sete são rotas rurais que recebem, anualmente, mais de 900 mil turistas”, afirmou.