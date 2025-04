Pela Ordem

Vereadores de Itatiba votam ‘pacote’ de benefícios aos servidores

Os vereadores de Itatiba votaram nesta terça (15) projetos de lei que beneficiam os servidores. A primeira discussão foi a respeito do PL 73/2025 trata da possibilidade de afastamento dos servidores públicos municipais diagnosticados com dengue, para tratamento e recuperação, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo ocupado. Na sequência, o PL 74/2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial para servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itatiba, além do aumento do vale-alimentação e o reajuste do auxílio pecuniário concedido aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que prestam serviços na zona rural, entrou em debate. De acordo com a matéria, os salários de todas as carreiras dos servidores municipais serão reajustados em 5%. Já o valor do vale-alimentação passará a ser de R$ 1.170. Por fim, o auxílio concedido aos profissionais de saúde que prestam serviços na zona rural do município será de R$ 11 por dia de trabalho. Além disso, foi prorrogada a licença paternidade para 20 dias, e permissão da ausência de empregados públicos para acompanhamento de pais idosos, com idade a partir de 65 anos, em consultas, internações e procedimentos médicos, por até dois dias por ano, sem prejuízo de vencimentos e benefícios.



Assessora de Itatiba viaja mas recebe salário

Uma assessora parlamentar de Itatiba está sendo denunciada na Câmara Municipal por ter recebido salário integral mesmo tendo viajado e se ausentado por cerca de 10 dias. A assessora esteve fora do país entre os dias 17 e 26 de março de 2025, portanto não estava trabalhando, e recebeu os vencimentos integrais, no valor R$ 8.316,36. Ela está nomeada para o gabinete do vereador Vinícius da Costa Vaz (PT). A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (15) na Câmara, que informou ao Jornal de Jundiaí, através da assessoria de imprensa, que abrirá uma sindicância para a apuração dos fatos relatados. Já a equipe do gabinete do vereador se posicionou através de nota que, até esta quarta-feira (16) não foi notificado sobre a existência de qualquer protocolo. “Ao questionar o Diretor-Geral sobre o assunto, fomos informados de que a transparência só seria garantida mediante um pedido formal, com prazo de 20 dias, negando imediatamente o direito de vistas”, diz o texto, alegando ainda que o caso é perseguição política. Nem a Câmara e nem o vereador esclareceram sobre as possíveis faltas da assessora e o pagamento integral do salário.

Vereador de Campo Limpo é preso em operação que tinha como alvo o filho dele

O vereador de Campo Limpo Paulista João Pintor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo nesta terça-feira (15), durante operação da Polícia Civil de São Paulo, que tinha como alvo o filho dele, por suspeita de crime de estelionato. Os policiais estiveram na casa da família para cumprir mandado de busca e apreensão em decorrência de investigação sobre estelionato virtual. O filho não estava em casa no momento da chegada, mas o vereador estava e, durante as buscas, os policiais encontraram um revólver municiado e com numeração suprimida. A arma foi apreendida e será periciada, para saber se foi usada na prática de algum crime.O vereador ficou preso para ser submetido a audiência de custódia.

As investigações da polícia em torno do filho do vereador também continuam. O JJ tentou contato via e-mail com o gabinete do vereador, mas não obteve retorno quanto aos questionamentos.