O Velho Manco convida Madame Mim no Sesc

Nesta quinta-feira (17), às 20h, o quarteto paulistano O Velho Manco se apresenta no Terraço do Sesc Jundiaí trazendo sua mistura de referências que transita entre a densidade de Radiohead, a crueza de Nirvana, as ambiências de Pink Floyd e raízes da MPB. O show ganha camadas extras com a participação especial da artista multimídia Madame Mim, que incorpora elementos teatrais e eletrônicos à apresentação.

ormada em 2014, Velho Manco constrói canções em que letras introspectivas convivem com arranjos expansivos. Para esta apresentação, somam-se à equação os elementos performáticos de Madame Mim - ex-VJ da MTV Brasil conhecida por suas experimentações vocais e presença de palco - acompanhada pelo tecladista Superputo, responsável por bases eletrônicas executadas ao vivo.

Mariana Eva Leis, a Madame Mim, nasceu na Argentina, formou-se em dança pela faculdade Angel Vianna, no Rio de Janeiro, e estudou cinema e teatro na Califórnia.