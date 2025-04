Vereador é preso em operação que tinha como alvo o filho dele

O filho não estava em casa no momento da chegada, mas o vereador estava e, durante as buscas, os policiais encontraram um revólver municiado e com numeração suprimida. A arma foi apreendida e será periciada, para saber se foi usada na prática de algum crime.

O vereador ficou preso para ser submetido a audiência de custódia.

As investigações da polícia em torno do filho do vereador também continuam.

O JJ tentou contato via e-mail com o gabinete do vereador na tarde desta terça-feira, mas não obteve retorno quanto aos questionamentos.