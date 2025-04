Jundiaiense cria série de animação infantil

O jundiaiense Rodrigo Buzzetto, 43 anos, está desenvolvendo a série de animação infantil 3D, Lui & Bui, com o objetivo de incentivar o convívio familiar, em torno de brincadeiras criativas e atividades que possam ser realizadas longe dos eletrônicos – um projeto que vem ao encontro das necessidades atuais de adaptação dos pequenos, inclusive à nova realidade de ambiente escolar, com a proibição do uso dos celulares.

Formado em Publicidade e Propaganda e com diversas especializações em computação gráfica, a exemplo da escola internacional de animação Animation Mentor, Buzzetto atua no mercado audiovisual desde 2005, sendo 16 anos no Grupo Globo, onde hoje exerce uma função de liderança criativa na área de Pós-Produção e Design. A produção da série é a realização de um sonho que surgiu em 2013.

"A ideia para a história surgiu em 2013, mas por falta de tempo ficou na gaveta até 2023, e o principal motivo para torná-lo realidade são meus filhos, hoje com 9 e 7 anos. A infância muito ligada nos eletrônicos e conteúdo de baixa qualidade, que só buscam prender cada vez mais a atenção delas nas telas, começou a incomodar. Percebi que com a história do Lui & Bui eu poderia passar uma mensagem positiva, usando o poder da animação para atrair a atenção das crianças e mostrar como é legal sair de casa e se divertir com os amigos, simplesmente brincando, sem estarem conectados em nada.”

Atualmente em fase de pré-produção, o projeto está em busca de parcerias para expandir seu alcance e impacto educativo.