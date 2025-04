Dia Mundial da Voz reforça a importância da prevenção e cuidados

Para muitos brasileiros, é quase automático associar o famoso “Haja coração!” das partidas de futebol à voz marcante de Galvão Bueno; o clássico “Boa noite” ao tom sério e familiar de William Bonner no telejornal; ou ainda a suavidade e doçura das músicas de Marisa Monte, que embalam tantos momentos. Essas vozes ganharam destaque, mas a verdade é que todos nós carregamos identidade na forma como falamos. Neste Dia Mundial da Voz, celebrado na quarta-feira, 16 de abril, o alerta é claro: precisamos cuidar bem desse instrumento tão pessoal e poderoso que é a nossa voz.

A fonoaudióloga do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Letícia Alonso, explica que a voz é caracterizada pelo som produzido pelas pregas vocais, localizadas na laringe. “O ar, quando expirado pelos pulmões, passa por elas e as faz vibrar”, diz a especialista no assunto.

De acordo com a profissional, a voz acompanha o processo de desenvolvimento e envelhecimento do corpo e, por isso, ao longo da vida, pode sofrer variações. “Na infância é comum que a voz seja mais aguda, pela posição mais alta da laringe e pelas pregas vocais serem menores. Passando para a adolescência, ocorre uma mudança por razões hormonais, especialmente nos meninos. Já na fase adulta, ela se estabiliza, no entanto, é passível de variações por fatores como estresse, por exemplo. Nos idosos, por causa da perda de elasticidade e da força na musculatura, a voz tem uma menor projeção”, explica Letícia.