Filho foge de mosteiro na região e pais pedem ajuda para achá-lo

Os pais, que são separados, foram contra, mas ele ignorou os conselhos recebidos, segundo informou a mãe dele, Rosana de Lima Machado: "nós soubemos que ele teve problemas com os colegas neste local onde estava morando, e nos pediram para tirá-lo. Aí o pai tentou internar ele em um hospital, mas não conseguiu vaga. Depois, conseguiu que ele ficasse nessa clínica (mosteiro, que mantém uma clínica de reabilitação e oferece vagas para pessoas de baixa renda)".

O pai registrou Boletim de Ocorrência informando que o filho já foi tratado com medicamentos para esquizofrenia, embora nunca tenha sido diagnosticado em laudo médico. Depois de se tornar adulto, o garoto se rebelou de vez - sempre deu muito trabalho aos pais -, e decidiu sair de casa para morar com amigos.

Um rapaz de 18 anos, morador em Cabreúva, e que estava acolhido em um mosteiro na região, a pedido do pai - por conta de seguidos surtos -, fugiu do local, está desaparecido e a família pede ajuda para achá-lo.

Ele deu entrada no mosteiro no dia 5 deste mês. No dia 12, segundo o BO, o frei responsável pelo local avisou ao pai que o filho havia fugido - e desde então ele está desaparecido.

Como os pais não se falam, a mãe só soube do desaparecimento do filho nesta terça-feira (15), quando foi à delegacia registrar o BO e descobriu que já havia sido registrado pelo pai.

Quem tiver informações do paradeiro dele, deve entrar em contato com a Guarda Municipal (153), Polícia Militar (190) ou Polícia Civil (181).