Governo de SP oferece 140 bolsas de estudo para jovens músicos

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e a Fundação Osesp oferecem 140 bolsas de estudo integrais para instrumentistas, cantores e regentes, brasileiros ou estrangeiros, como parte do módulo pedagógico do 55º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Os selecionados terão a oportunidade de se apresentar em uma orquestra formada por alunos durante o evento, além de receber auxílio financeiro de até R$ 6,5 mil. As inscrições para o processo seletivo começam no dia 12 de maio e vão até 19 de maio no link http://www.festivalcamposdojordao.org.br/inscricoes/.

Além do curso de Orquestra, os bolsistas poderão participar ainda de cursos nas áreas de Música de Câmara (Instrumento), Núcleo de Música Antiga (dividido em Grupo Instrumental e Madrigal), Camerata, Regência, Piano e Violão. O auxílio financeiro varia conforme o local de residência dos bolsistas: R$ 4,7 mil para residentes na capital e região metropolitana de São Paulo, R$ 5 mil para os residentes no interior e litoral do estado, R$ 6 mil para aqueles de outros estados brasileiros e R$ 6,5 mil para os bolsistas internacionais.

“O Festival de Inverno de Campos do Jordão desempenha um papel fundamental não apenas na promoção da cultura musical, mas também na formação de novos talentos. Por meio do módulo pedagógico, oferecemos uma oportunidade única para que jovens músicos, brasileiros e estrangeiros, possam se aprimorar e se apresentar em um ambiente de prestígio. Este é um projeto que reflete o compromisso do Governo de SP com a educação e a valorização da música, impactando diretamente a carreira dos participantes e contribuindo para o enriquecimento cultural do nosso estado”, ressalta Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo.