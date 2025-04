Esfaqueada no passado, mulher tem casa invadida e é salva por PMs

Uma mulher que já havia sido esfaqueada no passado, pelo agora ex-marido, foi atacada novamente por ele na noite desta segunda-feira (14), em sua casa, no bairro Esmeralda, em Louveira. Embora não tenha conseguido agredi-la, ele quebrou a porta e danificou toda a moto dela. A Polícia Militar foi acionada e o prendeu em flagrante.

A mãe da vítima chamou a Polícia Militar, que enviou ao local os cabos Correia e Vianna. "Ela nos alertou porque ele estava bastante nervoso e agressivo, então era para nós prepararmos", disse Correia.

Quando os PMs lhe deram ordem para sair do imóvel, ele foi em direção ao cabo Vianna, que, ao se ver em risco, desferiu um socorro no rosto do homem, deixando-o vulnerável para ser detido e algemado.

E foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por ameaça, invasão de domicílio, dano e resistência à prisão.