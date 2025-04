PELA ORDEM

Vereadores de Cabreúva aprovam convênio para UPA Os vereadores de Cabreúva aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 009/2025, de autoria da prefeita Noemi Medeiros Bernardes, que autoriza o município a firmar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva para a operação da nova UPA, construída no bairro do Jacaré. Com a aprovação, a matéria volta à chefe do Executivo para sanção. A votação ocorreu na Sessão Ordinária do dia 9 de abril.

Causa Animal é tema de reunião na Câmara de Jundiaí A Causa Animal será tema de reunião na Câmara de Jundiaí no dia 25 de abril às 16 horas. O encontro faz parte das atividades da Frente Parlamentar de Apoio aos Protetores Independentes dos Animais, que tem como presidente o vereador João Victor (PL). Nas redes sociais, o parlamentar reforça a importância da participação dos protetores nesta atividade: “Acima de tudo, que possam ser ouvidos e possamos levar as demandas ao poder público, levar as dificuldades de quem sente na pele todos os desafios”. A reunião terá a presença do deputado federal Felipe Becari (União) e deverá debater os desafios e o compromisso com a causa animal em Jundiaí.

Jundiaí vai debater detox digital, saúde mental e ‘brain rot’ A Câmara Municipal de Jundiaí vai sediar no dia 30 de abril, às 19h, audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 14643/2025, que instituiu o Programa Detox Digital, de prevenção ao abuso da exposição ao meio ambiente digital e conscientização quanto ao uso por crianças e bebês, para incluir alertas sobre o “Brain Rot” (cérebro podre). O autor do projeto, Faouaz Taha (PSD), ressalta os riscos que o excesso de exposição às telas tem trazido. “É um tema que tem gerado preocupação mas ainda é pouco debatido. Realizar esta discussão vai trazer mais informações, afinal são especialistas que estarão lá para falar, e é a forma de entendermos mais sobre estes riscos”, destaca, informando ainda que esta reunião irá proporcionar mais conteúdo para alterar o que for necessário no Projeto de Lei. Para discutir o tema estarão a psicóloga e doutora em Educação, Fabiana Tavolaro, a pedagoga e pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Giva Costa, e a neuropsicopedagoga e especialista em Dependência Tecnológica, Ester Zomer Gomes. A proposta para abordar o tema, de acordo com Ester, é necessária para alertar a população sobre possíveis riscos de uso sem controle da internet,contribuindo para a reflexão da sociedade civil sobre o tema.

Câmara nunca cassou mandato por agressão

Eventual cassação do mandato Glauber Braga (PSOL-RJ), que a Câmara dos Deputados está inclinada a aprovar, representará, se concretizada, uma medida inédita. Será a primeira vez que um deputado sofrerá essa punição por ter cometido uma agressão física. Em abril de 2024, Glauber chutou e empurrou um membro do MBL (Movimento Brasil Livre) que, nas redes sociais, tem várias publicações em que provoca políticos de esquerda e jornalistas. O Conselho de Ética da Câmara recomendou na quarta-feira (9), por 13 votos a 5, a cassação do mandato do parlamentar, que, no mesmo dia, iniciou uma greve de fome na sala onde ocorreu a votação. A decisão final é do plenário da Casa, mas ainda não há data para que isso ocorra.

Bolsonaro fica na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. Ele deverá ficar internado pelo menos mais duas semanas e enfrentar restrições no pós-operatório por um período de dois a três meses. As informações foram dadas nesta segunda-feira (14) pela equipe médica que participou da cirurgia de Bolsonaro, no dia anterior, em procedimento considerado complexo e com uma duração de 12 horas.

"Aquilo que está se usando é o pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe”, do ministro do STF, Gilmar Mendes