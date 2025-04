Coletes refletivos são entregues a pessoas em situação de rua

Preocupada com o bem-estar e com a segurança das pessoas em situação de rua, a CCR AutoBAn, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária (PMR) e o poder público, vem realizando uma ação em todo seu sistema Anhanguera-Bandeirantes, acolhendo e distribuindo coletes refletivos.



A ação, denominada “Amigos no trecho”, consiste em uma avaliação da condição física, estado de saúde, origem e destino do pedestre, identificação e análises criminais. Em seguida, o andarilho é convidado a usar uma das instalações de albergues municipais que são parceiros do programa em Campinas, Vinhedo ou Limeira, e caso não queira, os profissionais realizam orientações sobre os riscos de caminhar às margens das rodovias e realizam a distribuição do colete refletivo. Toda abordagem e seu resultado são registrados no Centro de Controle Operacional.



“Uma ação dessa grandeza e a distribuição de coletes refletivos tem um impacto positivo em nossas rodovias. A união das equipes em acolher essa população mostra o quanto a concessionária se preocupa, e tem como objetivo a segurança de todos em nosso sistema”, comentou o gerente operacional da CCR AutoBAn, João Moacir da Silva.

O intuito principal é de se evitar que pessoas em situação de rua sejam vítimas de atropelamento. “Reduzir a sinistralidade e vitimização, especialmente os casos do tipo de atropelamento de pedestre envolvendo essas pessoas, é a nossa grande preocupação”, acrescentou o gerente.

O "Amigos no trecho” conta com o envolvimento das equipes operacionais e atendimento pré-hospitalar (APH) da concessionária, além de integrantes da Polícia Militar Rodoviária.