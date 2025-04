PELA ORDEM

Audiência sobre escala 6x1 será dia 24 em Jundiaí

Uma audiência pública para debater o fim da escala de trabalho no esquema 6x1, com seis dias de trabalho e um de folga, está marcada para a próxima quinta-feira (24) às 19 horas na Câmara Municipal de Jundiaí. A discussão está sendo promovida pelo trio de vereadores do Cardume, mandato coletivo do PSOL, que está realizando a divulgação e convidando diversos segmentos para participarem. “A audiência será momento chave de reunir trabalhadores, sindicatos e a Prefeitura para tentar viabilizar que os contratos da Prefeitura com empresas (terceirização) acabe com a escala 6x1, mantendo salários, reduzindo esgotamento de quem trabalha e aumentando a qualidade de vida de todos”, diz Henrique Parra, do Cardume. Entre os trabalhadores beneficiados estão motoristas do transporte público, de serviços de limpeza e zeladoria da cidade, entre outros, que hoje são terceirizados.

Demissão de Juscelino abre espaço para reforma

A crise que levou à queda do ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil-MA) deve destravar a reforma ministerial do governo Lula (PT), avaliam aliados do presidente. Em conversas com colaboradores, Lula já vinha acenando com a possibilidade de retomar as mudanças no seu ministério a partir desta quinta-feira (10), quando retorna de viagem a Honduras. De volta ao Brasil, o petista deverá se reunir com dirigentes partidários e integrantes da cúpula do Congresso Nacional para costurar mudanças na equipe. São esperadas conversas com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Entre interlocutores do presidente, há uma expectativa de que Lula dê início à articulação com partidos da base.



Rui Falcão lança candidatura à presidência do PT

Ex-presidente do PT, o deputado federal Rui Falcão (SP) anunciou, nesta quarta-feira (9), sua candidatura ao comando do partido, em oposição ao ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, que é o preferido do presidente Lula para o cargo. Falcão conta com apoio de deputados federais para a eleição interna do partido. Como Edinho tem enfrentado resistência dentro da ala que integra - a CNB (Construindo um Novo Brasil)-, a expectativa é que o lançamento de candidaturas leve a disputa para um segundo turno.Em 2022, o deputado foi um dos coordenadores da campanha de Lula à presidência, ao lado de Edinho e do hoje ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira.