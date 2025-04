Paulista e Nacional abrem venda de ingressos para as semifinais

Já estão à venda os ingressos para as partidas de ida e volta das semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista 2025, entre Galo e Nacional-SP. O jogo de ida será na capital paulista, neste sábado (15), às 15h, e a decisão acontece no sábado seguinte (19), às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí.

JOGO DE IDA

O Nacional colocou à venda os ingressos de forma digital e física. Pela internet, os torcedores podem fazer a compra das entradas através do site https://ceosports.com.br/. É necessário fazer um cadastro simples no site.

Quem preferir a compra presencialmente poderá fazê-la no próprio sábado, dia do jogo, nas bilheterias do Estádio Nicolau Alayon. Porém, há poucas catracas no estádio, o que tende a gerar filas tanto na compra de ingressos como no acesso às arquibancadas. O valor é de R$ 40 a inteira e R$ 20 pela meia-entrada.

EM JUNDIAÍ

Os ingressos para a partida decisiva também estão à venda pela internet. Para comprar de forma on-line e antecipada, basta acessar o site: https://paulista.soudaliga.com.br/. Os valores são:

Arquibancada: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada);

Cadeira coberta: R$ 40,00 (inteira); R$ 20 (meia-entrada);

Visitante: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada).

As vendas físicas serão abertas no dia do jogo, a partir das 10h. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Por isso, o clube recomenda a compra on-line para evitar as filas. Os portões serão abertos a partir das 17h.