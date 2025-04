Agendamento para uso da quadra no Medeiros já está disponível

A comunidade da região do bairro Medeiros já pode utilizar a quadra do CECE Léo Pereira Lemos Nogueira mediante agendamento prévio. O agendamento deve ser feito presencialmente no próprio CECE, às quartas e sextas-feiras, das 15h às 18h.

Os interessados poderão escolher entre os horários disponíveis, também mediante agendamento.

Segundas às sextas-feiras

– 18h às 19h15

– ?19h15 às 20h45

Sábados e domingos

– 8h até as18h