Lesionado, zagueiro vai desfalcar o Paulista na semifinal da A4

O Paulista não poderá contar com o zagueiro Fernando Dias para o jogo deste sábado (12), contra o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon (SP), pelo confronto de ida da semifinal da Série A4 do Campeonato Paulista. O defensor foi substituído na vitória contra o Joseense, no último sábado, nas quartas de final, com dores no músculo adultor da coxa e, após a realização de exames, teve a lesão diagnosticada.

A previsão é que Fernando também não consiga se recuperar 100% a tempo do jogo de volta da semifinal, no dia 19 de abril (sábado), no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, no jogo que define o acesso à Série A3. Ele será monitorado diariamente para ver se há condições de reforçar a equipe jundiaiense no duelo decisivo.

Em entrevista ao Podcast do Galo, na última segunda-feira (7), o técnico Fausto Dias comentou sobre as dores que o atleta havia sentido no jogo contra o Joseense e revelou que, se a lesão fosse confirmada, o zagueiro Maykon assumiria a vaga no duelo deste sábado.