Atleta de Jundiaí vence 5k na Maratona Internacional de São Paulo

O atleta jundiaiense André Alberi, de 44 anos, foi o grande campeão da Maratona Internacional de São Paulo na categoria 5k, realizada no último domingo (6), na capital paulista. A competição, uma das mais tradicionais do país, reuniu cerca de 20 mil atletas de todas as regiões do Brasil, sendo 3 mil apenas na 5k. André completou os 5 km da prova em impressionantes 15 minutos, um tempo considerado excelente, especialmente por se tratar do início da temporada esportiva.

“Esse tempo é muito bom, principalmente porque é início de temporada e estamos nos preparando para as próximas competições do calendário. Vencer uma prova como essa é uma felicidade, uma honra levar o nome de Jundiaí no alto do pódio”, afirmou André.

Início de tudo

Natural de Jundiaí, André começou a correr aos 17 anos e nunca mais parou. A paixão pelo atletismo se transformou em uma carreira vitoriosa, marcada por conquistas expressivas: são mais de 50 medalhas de ouro em Jogos Regionais, 12 nos Jogos Abertos do Interior, além de 15 convocações para a Seleção Brasileira, com nove medalhas conquistadas representando o país em competições internacionais, realizadas em 18 países diferentes.

Rotina de treinos