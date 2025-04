Meio Ambiente: peça teatral chega a escolas de Jundiaí e Itupeva

Nos dias 22, 23 e 24 de abril, as cidades de Jundiaí e Itupeva recebem uma programação especial voltada ao público infantil de algumas escolas municipais: a peça teatral “Para Sempre Meio Ambiente 2” chega com apresentações de teatro e oficinas de artes cênicas que prometem entreter, educar e transformar.

Com uma linguagem lúdica e envolvente, o espetáculo leva às crianças uma importante mensagem sobre a preservação da natureza, ao mesmo tempo em que estimula valores como cooperação, criatividade e expressão artística. As oficinas complementam a experiência com atividades que desenvolvem a imaginação, coordenação motora, expressão corporal e vocal — tudo de forma divertida e colaborativa.

A inclusão também é prioridade: o projeto conta com intérpretes de Libras, abafadores sonoros para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e monitores especialmente treinados para orientar o público com deficiências físicas, visuais ou que apresentem espectros, síndromes ou condições que gerem limitações. Todo o ambiente é preparado para garantir acolhimento, acessibilidade e bem-estar a todos.