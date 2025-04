PELA ORDEM

Martinelli assume vice-presidência de Estâncias Turísticas na FNP

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, foi nomeado vice-presidente de Estâncias Turísticas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para o biênio 2025-2027. A nomeação reforça o protagonismo de Jundiaí no cenário nacional e destaca a importância estratégica do município no desenvolvimento do turismo regional e nacional. A FNP é uma entidade que congrega as principais cidades do país e tem como missão articular políticas públicas para o fortalecimento dos municípios. Ao assumir essa nova função, o prefeito Martinelli passa a representar todas as estâncias turísticas do Brasil dentro da estrutura da FNP, fortalecendo a pauta do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e sustentável.

“É uma grande responsabilidade representar as estâncias turísticas do Brasil. Vamos trabalhar para valorizar os destinos turísticos, promover investimentos no setor e incentivar o desenvolvimento sustentável por meio do turismo”, destacou o prefeito Martinelli.

Secretários estaduais visitam Festa em Itatiba

No primeiro final de semana da Festa do Caqui em Itatiba, os secretários estaduais Gilberto Kassab, de Governo e Relações Institucionais, Roberto de Lucena, do Turismo, e o secretário nacional de Política Agrícola, Guilherme Campos Jr estiveram presentes ao evento. Kassab foi horas antes da abertura oficial na sexta (4) e no sábado (5), foi a vez do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, prestigiar a festa. O prefeito Thomás Capeletto de Oliveira destacou o reconhecimento do evento: “A importante presença das autoridades nacionais e estaduais, além da recepção sempre calorosa do governador Tarcísio, ajuda a consolidar nossa Festa do Caqui como uma das mais importantes do interior do Estado.”